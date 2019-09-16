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Стало известно о новой дате открытия ВПП-3 в Шереметьево

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево будет введена в эксплуатацию 19 сентября, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В церемонии открытия должны были принять участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Росавиации Александр Нерадько и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным телеканала «360», на открытии первую посадку на новой ВПП совершит лайнер авиакомпании «Аэрофлот», который прилетит из Петербурга. По традиции самолет будет встречен водной аркой.

До этого торжественное открытие ВПП-3 в Шереметьево было намечено на 1 сентября, но было перенесено на более поздний срок.

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы началось в 2009 году, а запустить ее планировалось еще к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В Шереметьево предполагают, что с вводом в эксплуатацию ВПП-3 число взлетно-посадочных операций увеличится с 55 в час до 90.

Как отмечает ФАН, к 2021 году аэропорт должен увеличить пропускную способность до 100 млн пассажиров в год.

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