найти ×
   
  • USD -0.26
    66.49
  • EUR -0.57
    73.38
СохранитьСохранено0
×

-303338

Шереметьево вновь перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Аэропорт Шереметьево перенес на более поздний срок дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении воздушной гавани.

Уточняется что о новой дате открытия ВПП-3 будет объявлено дополнительно.

В сообщении отмечается, что в настоящее время строительные работы полностью завершены и получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов. Кроме того, Росавиация выдала разрешение на ввод третьей взлетно-посадочной полосы в эксплуатацию.

Сейчас завершается процесс оформления необходимой документации и проводятся тренировки персонала, задействованного в обеспечении полетов с новой ВПП, приводит сообщение «Интерфакс».

Агентство отмечает, что строительство ВПП-3 началось в 2009 году.

Недавно пресс-служба аэропорта сообщила, что торжественное открытие третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» состоится 1 сентября.

В церемонии открытия должны были принять участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководить Росавиации Александр Нерадько и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Примечательно, что третью ВПП планировали открыть еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако дата открытия неоднократно переносилась.

В Шереметьево предполагают, что с вводом в эксплуатацию ВПП-3 число взлетно-посадочных операций увеличится с 55 в час до 90.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь
1111734читать позжечитаю позже
Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
-204472читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия

Пылает огонь, люди стоят вверх ногами и хулиганят вовсю.

506420читать позжечитаю позже

Общество
Тесты
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее20 августа

Отвечайте интуитивно. То, что вы увидите первым делом, расскажет правду о вашем будущем.

174145600читать позжечитаю позже