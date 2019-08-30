Шереметьево вновь перенес дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Шереметьево перенес на более поздний срок дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении воздушной гавани.

Уточняется что о новой дате открытия ВПП-3 будет объявлено дополнительно.

В сообщении отмечается, что в настоящее время строительные работы полностью завершены и получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов. Кроме того, Росавиация выдала разрешение на ввод третьей взлетно-посадочной полосы в эксплуатацию.

Сейчас завершается процесс оформления необходимой документации и проводятся тренировки персонала, задействованного в обеспечении полетов с новой ВПП, приводит сообщение «Интерфакс».

Агентство отмечает, что строительство ВПП-3 началось в 2009 году.

Недавно пресс-служба аэропорта сообщила, что торжественное открытие третьей взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Шереметьево» состоится 1 сентября.

В церемонии открытия должны были принять участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководить Росавиации Александр Нерадько и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Примечательно, что третью ВПП планировали открыть еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако дата открытия неоднократно переносилась.

В Шереметьево предполагают, что с вводом в эксплуатацию ВПП-3 число взлетно-посадочных операций увеличится с 55 в час до 90.