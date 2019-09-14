Собчак похвалила мужа за превращение свадьбы в театральное представление

Телеведущая Ксения Собчак назвала свою свадьбу с режиссером Константином Богомоловым его самой уникальной постановкой.

Она высоко оценила режиссерский талант мужа, отметив, что он довел свадьбу «до прекрасного абсурда в абсолюте».

«Концертный номер @bloodysx „Войди в меня“ — это, по сути, уже такой декадентский театр», — написала Собчак в Facebook.

При этом она сравнила жизнь с представлением, где стирается грань между фантазией и реальностью.

Собчак также призналась, что присутствовавшие на торжестве гости от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова до певца Николая Баскова — «это тоже часть представления, часть „деконструированного шапито“».

Ранее в Сети было размещено видео с поющим на своей свадьбе Богомоловым.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, Ксения Собчак и Константин Богомолов связали себя узами брака. Пара удивила всех, приехав в ЗАГС на похоронном катафалке. А собрать звездных гостей Ксения и Константин решили в Музее Москвы. «Ридус» подготовил фоторепортаж с места события.

Среди известных гостей молодоженов оказались такие знаменитости как Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Дмитрий Маликов и Федор Бондарчук. Свадебное торжество также посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, гендиректор компании «Газпром нефть» Александр Дюков и мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. Ведущим на свадьбе выступил актер Игорь Верник.