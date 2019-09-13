Собчак и Богомолов отмечают роскошную свадьбу в Музее Москвы

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отмечают свою свадьбу на огороженной территории внутреннего двора Музея Москвы, куда молодожены въехали на карете.

В Сети уже опубликовано видео, на котором Собчак и Богомолов стоят на подиуме в окружении фейерверков и целуются под крики «Горько!».

В распоряжении «Ридуса» оказалась фотография зала, в котором должно было состояться торжество. Обязанности ведущего исполнял актер Игорь Верник.

Свадебное торжество посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, гендиректор компании «Газпром нефть» Александр Дюков, мама Ксении Собчак Людмила Нарусова и певец Филипп Киркоров.



Телеведущий Иван Ургант выложил в Instagram фотографию, на которой он поздравляет молодых в студии шоу «Вечерний Ургант». Снимок сопровождает анонс, извещающий о том, что сегодняшний выпуск программы будет посвящен свадьбе этих двух знаменитостей.



Ранее сообщалось, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке, видимо, с намеком на то, что их свадьба проходит в пятницу, 13-е.

Утром Собчак выложила в Instagram фотографию в свадебном платье и подписала ее: «Мне кажется, я готова к главному Дню!» На снимке она стоит спиной в белоснежном наряде с длинным шлейфом и фатой.

