Собчак и Богомолов отмечают роскошную свадьбу в Музее Москвы
- 13 сентября 2019, 21:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отмечают свою свадьбу на огороженной территории внутреннего двора Музея Москвы, куда молодожены въехали на карете.
В Сети уже опубликовано видео, на котором Собчак и Богомолов стоят на подиуме в окружении фейерверков и целуются под крики «Горько!».
В распоряжении «Ридуса» оказалась фотография зала, в котором должно было состояться торжество. Обязанности ведущего исполнял актер Игорь Верник.
Свадебное торжество посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, гендиректор компании «Газпром нефть» Александр Дюков, мама Ксении Собчак Людмила Нарусова и певец Филипп Киркоров.
Телеведущий Иван Ургант выложил в Instagram фотографию, на которой он поздравляет молодых в студии шоу «Вечерний Ургант». Снимок сопровождает анонс, извещающий о том, что сегодняшний выпуск программы будет посвящен свадьбе этих двух знаменитостей.
Ранее сообщалось, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке, видимо, с намеком на то, что их свадьба проходит в пятницу, 13-е.
Утром Собчак выложила в Instagram фотографию в свадебном платье и подписала ее: «Мне кажется, я готова к главному Дню!» На снимке она стоит спиной в белоснежном наряде с длинным шлейфом и фатой.
Войти через социальные сети: