Богомолов спел на собственной свадьбе

Режиссер Константин Богомолов, ставший 13 сентября мужем Ксении Собчак, решил продемонстрировать на свадьбе свой вокальный талант.

Он исполнил песню и заодно станцевал со своей молодой женой.

Видео, запечатлевшее этот эпохальный момент, выложила в Instagram Светлана Бондарчук, бывшая супруга Федора Бондарчука.

Как известно, сегодня, в пятницу 13-е, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов связали себя узами брака. Пара уже удивила всех, приехав в ЗАГС на похоронном катафалке. А собрать звездных гостей Ксения и Константин решили в Музее Москвы. «Ридус» подготовил фоторепортаж с места события.

Среди известных гостей молодоженов оказались такие знаменитости как Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Дмитрий Маликов и Федор Бондарчук.

Свадебное торжество также посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, гендиректор компании «Газпром нефть» Александр Дюков и мама Ксении Собчак Людмила Нарусова.

Ведущим на свадьбе выступил актер Игорь Верник.

Утром Собчак выложила в Instagram фотографию в свадебном платье и подписала ее: «Мне кажется, я готова к главному Дню!» На снимке она стоит спиной в белоснежном наряде с длинным шлейфом и фатой. Платье невесты было куплено в московском салоне BoscoCeremony.