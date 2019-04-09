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Принимавший пациентов пьяный врач попал на видео

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© youtube.com

Жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы.

На кадрах зафиксировано, что доктор не может удержаться на ногах и падает возле входа.

Женщина спросила медика, способен ли он принять ее мать, на что врач ответил: «Конечно, как положено». При этом отчетливо слышно его несвязную речь.

Затем доктор, пошатываясь, поднимается по лестнице. Видно, как у него на спине висят очки.

Пытаясь оправдать свое состояние, врач заявил, что около больницы скользкая дорога.

«Упал прямо в яму. Скользко», — сказал доктор.

«Вы всех больных в таком состоянии принимаете? Вы что творите?!» — возмущенно спросила женщина.

Главный врач больницы № 2 города Дзержинска Сергей Шамин рассказал РЕН ТВ, что врач, который вел в состоянии алкогольного опьянения прием пациентов в больнице, уволен по статье.

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В Бурятии девушка подожгла администрацию из мести за отобранного ребенка

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© youtube.com

В Бурятии задержана девушка, которая подожгла районную администрацию. Так она отомстила властям за изъятие своего двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Двадцатитрехлетняя жительница поселка Заиграево в компании своего тридцатитрехлетнего знакомого пошла на поджог 5 апреля. Личность злоумышленников была быстро установлена: их зафиксировали камеры наблюдения на здании администрации. Обоих задержали.

Инициатором поджога была девушка, второй поджигатель оправдывает свои действия алкогольным опьянением. Оба они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Кроме того, женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, — отметили в пресс-службе МВД.

У поджигательницы двое детей: пятилетний мальчик и двухмесячный малыш, которого в январе у нее изъяли и поместили в социальное учреждение. 

Ранее «Ридус» рассказывал, как местные жители попытались поджечь администрацию в поселке Прогресс Амурской области. Они оказались кандидатами в поселковый совет от партии ЛДПР. Мужчины швырнули в окно здания горящую шину.
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Samsung готовит четыре версии Galaxy Note 10

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Samsung стремительно наращивает число флагманских моделей смартфонов. Если раньше в год выходили по две версии Galaxy S (стандартная и версия с увеличенным экраном), то теперь их четыре: S10e, S10. S10+ и S10 5G. И судя по последним утечкам, та же история произойдет с линейкой Note: в этом году мы увидим четыре смартфона со стилусом.

Об этом рассказывает корейское издание Etnews со ссылкой на отраслевые источники. По их информации Galaxy Note 10 выйдет в двух версиях с LTE и двух 5G-модемами. LTE-модели получат экраны на 6,28 и 6,75 дюйма, а также три и четыре основных камеры соответственно.

Остальные характеристики смартфонов будут идентичны и во многом повторят начинку Galaxy S10. В качестве чипсета будут использоваться Exynos 9820 или Snapdragon 855 в зависимости от рынка, а объем оперативной памяти превысит 8 ГБ.

Пока неизвестно, каким будет дизайн Galaxy Note 10 – однако смартфон унаследует фронтальную камеру в экране, как у линейки S10. Также сохранится главная «фишка» Galaxy Note – стилус S Pen.

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