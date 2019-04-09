Принимавший пациентов пьяный врач попал на видео
- 09 апреля 2019, 13:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы.
На кадрах зафиксировано, что доктор не может удержаться на ногах и падает возле входа.
Женщина спросила медика, способен ли он принять ее мать, на что врач ответил: «Конечно, как положено». При этом отчетливо слышно его несвязную речь.
Затем доктор, пошатываясь, поднимается по лестнице. Видно, как у него на спине висят очки.
Пытаясь оправдать свое состояние, врач заявил, что около больницы скользкая дорога.
«Упал прямо в яму. Скользко», — сказал доктор.
«Вы всех больных в таком состоянии принимаете? Вы что творите?!» — возмущенно спросила женщина.
Главный врач больницы № 2 города Дзержинска Сергей Шамин рассказал РЕН ТВ, что врач, который вел в состоянии алкогольного опьянения прием пациентов в больнице, уволен по статье.
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