Принимавший пациентов пьяный врач попал на видео

Жительница города Дзержинска в Нижегородской области выложила в соцсети видео с пьяным врачом в приемном покое городской больницы.

На кадрах зафиксировано, что доктор не может удержаться на ногах и падает возле входа.

Женщина спросила медика, способен ли он принять ее мать, на что врач ответил: «Конечно, как положено». При этом отчетливо слышно его несвязную речь.



Затем доктор, пошатываясь, поднимается по лестнице. Видно, как у него на спине висят очки.

Пытаясь оправдать свое состояние, врач заявил, что около больницы скользкая дорога.

«Упал прямо в яму. Скользко», — сказал доктор.

«Вы всех больных в таком состоянии принимаете? Вы что творите?!» — возмущенно спросила женщина.

Главный врач больницы № 2 города Дзержинска Сергей Шамин рассказал РЕН ТВ, что врач, который вел в состоянии алкогольного опьянения прием пациентов в больнице, уволен по статье.