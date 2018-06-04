Очевидцы сняли на видео работу пьяного врача скорой помощи
- 11 апреля 2019, 12:59
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В подмосковных Химках посетители одной из местных «Пятерочек» стали свидетелями необычной картины — прибывший на вызов врач скорой помощи оказался нетрезв. Удивленные очевидцы решили записать работу горе-медика на видео, однако эта затея окончательно выбила «специалиста» из колеи.
Обнаружив в руках одного из очевидцев камеру, врач проявил себя как истинный дуэлянт, заблаговременно обозначив оппоненту свои намерения.
Значит так: видеокамера для всех Химок. Вот этому молодому человеку сейчас бью морду, — заявил мужчина.
На этой реплике пьяного доктора ролик внезапно обрывается.
Как сообщает химкинское издание «Городская газета», пострадавших в результате неприятной ситуации не оказалось, однако ожидавшей медицинской помощи пенсионерке пришлось вызвать другой экипаж, который прибыл на место лишь 40 минут спустя.
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