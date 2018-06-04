Очевидцы сняли на видео работу пьяного врача скорой помощи

В подмосковных Химках посетители одной из местных «Пятерочек» стали свидетелями необычной картины — прибывший на вызов врач скорой помощи оказался нетрезв. Удивленные очевидцы решили записать работу горе-медика на видео, однако эта затея окончательно выбила «специалиста» из колеи.

Обнаружив в руках одного из очевидцев камеру, врач проявил себя как истинный дуэлянт, заблаговременно обозначив оппоненту свои намерения.

Значит так: видеокамера для всех Химок. Вот этому молодому человеку сейчас бью морду, — заявил мужчина.

На этой реплике пьяного доктора ролик внезапно обрывается.

Как сообщает химкинское издание «Городская газета», пострадавших в результате неприятной ситуации не оказалось, однако ожидавшей медицинской помощи пенсионерке пришлось вызвать другой экипаж, который прибыл на место лишь 40 минут спустя.

