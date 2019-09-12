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СМИ опубликовали фотографию Олега Смоленкова, которого назвали агентом ЦРУ

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© RTVI

© RTVI

Российский телеканал RTVI опубликовал фотографию Олега Смоленкова, якобы являвшегося сотрудником ЦРУ и работавшего в администрации Кремля.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что несколько десятков лет назад ЦРУ завербовало и тщательно подготовило российского чиновника среднего уровня, который после этого начал быстро подниматься по карьерной лестнице, а в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Позже СМИ сообщили, что работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков. Его якобы вывезли в США в результате спецоперации.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ информатором ЦРУ Олег Смоленков работал ранее в администрации президента, однако был уволен несколько лет назад. Песков добавил, что сообщения американских СМИ об экстренной спецоперации напоминают жанр «криминального чтива».

Тогда же госсекретарь США Майк Помпео заявил, что информация американских СМИ о вывозе из России информатора Соединенных Штатов не соответствует действительности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что «шпионский скандал», разгоревшийся вокруг Олега Смоленкова, является классической пропагандой, направленной против нынешнего президента США Дональда Трампа в начале его предвыборной кампании, отмечает ФАН.

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