СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти
- 10 сентября 2019, 09:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.
По данным собеседника издания, он вывезен в Соединенные Штаты в результате спецоперации.
Смоленков пропал в 2017 году, уехав с семьей отдыхать в Черногорию, напоминает газета.
В понедельник, 9 сентября, американский телеканал CNN сообщил о спецоперации по вывозу ценного российского информатора. По данным СМИ, агента решили вывезти, опасаясь, что он может быть раскрыт, в частности, из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.
Тогда же в The New York Times появилась статья, в которой говорилось, что несколько десятков лет назад ЦРУ завербовало и тщательно подготовило российского чиновника среднего уровня, который после этого начал быстро подниматься по карьерной лестнице, а в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.
Источники издания отмечают, что именно благодаря ему в 2016 году в Вашингтоне узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.
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