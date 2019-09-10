СМИ назвали имя информатора ЦРУ в российской власти

Работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой источник в госорганах США.

По данным собеседника издания, он вывезен в Соединенные Штаты в результате спецоперации.

Смоленков пропал в 2017 году, уехав с семьей отдыхать в Черногорию, напоминает газета.

В понедельник, 9 сентября, американский телеканал CNN сообщил о спецоперации по вывозу ценного российского информатора. По данным СМИ, агента решили вывезти, опасаясь, что он может быть раскрыт, в частности, из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

Тогда же в The New York Times появилась статья, в которой говорилось, что несколько десятков лет назад ЦРУ завербовало и тщательно подготовило российского чиновника среднего уровня, который после этого начал быстро подниматься по карьерной лестнице, а в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Источники издания отмечают, что именно благодаря ему в 2016 году в Вашингтоне узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.