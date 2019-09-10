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Кремль отреагировал на сообщения о «высокопоставленном информаторе ЦРУ»

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что называемый СМИ информатором ЦРУ Олег Смоленков работал ранее в администрации президента, однако был уволен несколько лет назад.

Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю, — заявил журналистам пресс-секретарь.

Песков также добавил, что сообщения американских СМИ об экстренной спецоперации напоминают жанр «криминального чтива», отмечает URA.RU.

Ранее в СМИ появилась информация, что работавшим в российском руководстве высокопоставленным осведомителем ЦРУ мог быть сотрудник администрации президента Олег Смоленков. Он был вывезен в Соединенные Штаты в результате спецоперации.

В субботу в The New York Times появилась статья, в которой говорилось, что несколько десятков лет назад ЦРУ завербовало и тщательно подготовило российского чиновника среднего уровня, который после этого начал быстро подниматься по карьерной лестнице, а в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня. 

Источники издания отмечают, что именно благодаря ему в 2016 году в Вашингтоне узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.

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