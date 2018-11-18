Самолет совершил вынужденную посадку в Калининграде из-за пьяного дебошира

Лайнер А321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из московского Домодедово в Дюссельдорф, совершил вынужденную посадку в калининградском международном аэропорту Храброво по вине пьяного дебошира.

Как сообщила ТАСС официальный представитель калининградского авиаузла Наталья Грицун, причиной для незапланированной посадки стало неадекватное поведение на борту самолета нетрезвого пассажира.

«Сотрудники транспортной полиции сняли с борта лайнера нетрезвого пассажира, гражданина России, который неподобающе вел себя во время полета», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, дебошира передали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. После этого самолет вылетел к месту назначения.

Ранее сообщалось, что агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота», направлявшегося из Барселоны в Москву, стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве.

«Ридус» также писал о том, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.