Устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь мужчина умер после задержания
- 23 мая 2019, 18:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажир самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь и вернувшегося в аэропорт Домодедово, скончался в машине врачей.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной возвращения лайнера стало неадекватное поведение одного из пассажиров.
После приземления он был задержан и передан бригаде врачей. Выяснилось, что устроивший дебош на борту мужчина страдает психическим заболеванием.
«В автомобиле медицинской службы он умер», — добавил собеседник агентства.
В настоящее время устанавливается причина его смерти.
В пресс-службе перевозчика рассказали РИА Новости, что дебошир создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров, в результате чего на 20-й минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт.
Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина, устроивший дебош на рейсе Симферополь-Москва, был доставлен полицейскими в дежурную часть в кресле-каталке.
До этого в аэропорту Новосибирска полиция задержала пьяного дебошира, устроившего на борту самолета драку с членами экипажа.
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