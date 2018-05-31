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002517

Устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь мужчина умер после задержания

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Пассажир самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь и вернувшегося в аэропорт Домодедово, скончался в машине врачей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной возвращения лайнера стало неадекватное поведение одного из пассажиров.

После приземления он был задержан и передан бригаде врачей. Выяснилось, что устроивший дебош на борту мужчина страдает психическим заболеванием.

«В автомобиле медицинской службы он умер», — добавил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливается причина его смерти.

В пресс-службе перевозчика рассказали РИА Новости, что дебошир создавал опасность для себя и рядом сидящих пассажиров, в результате чего на 20-й минуте полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина, устроивший дебош на рейсе Симферополь-Москва, был доставлен полицейскими в дежурную часть в кресле-каталке.

До этого в аэропорту Новосибирска полиция задержала пьяного дебошира, устроившего на борту самолета драку с членами экипажа.

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