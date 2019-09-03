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СК дал правовую оценку действиям 5 участников массовых беспорядков в Москве

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

По результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля 2019 года, Следственный комитет РФ дал правовую оценку действиям пяти лиц, участвовавших в тех событиях.

Следователи не нашли состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

К таким выводам следствие пришло, объективно изучив все материалы дела, в том числе видеозаписи камер видеонаблюдения.

В итоге принято решение о прекращении уголовного преследования в отношении названных лиц. Избранные им меры пресечения отменены.

Однако, как сообщается на сайте СК РФ, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения. Соответствующие материалы направлены в органы МВД РФ.

Кроме того, учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, СК ходатайствует перед судом об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Напомним, несанкционированная акция протеста 27 июля поставила антирекорд по задержаниям: 1373 человека (по данным «ОВД-Инфо»), из них более 600 — иногородние граждане.

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