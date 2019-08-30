Киноперсонажей объединили по цвету, создав необычные команды

Художница из Франции Линда Будербала (Linda Bouderbala) создала любопытные иллюстрации, объединив кино- и мультперсонажей по цветам. Девушка собрала героев и злодеев вместе, сгруппировав их в цветные монохромные команды. Получилось интересно. Давайте посмотрим! На Instagram француженки подписались уже 34,4 тысячи человек.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Какая команда понравилась вам больше всего?

Ранее «Ридус» рассказал, что могли бы рекламировать супергерои, по версии пермячки. Халку досталось успокоительное, Железному Человеку — утюг, а Женщине-кошке — бутылочка горячительного.

А также мы публиковал арт-фантазии других художников, которые представили, как будут выглядеть супергерои, когда состарятся, и чем они займутся на пенсии.

А ещё мы писали о том, что киношные злодеи зарегистрировались на сайте знакомств и ждут ваших лайков. Их анкеты весьма любопытно почитать.