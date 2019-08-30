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Киноперсонажей объединили по цвету, создав необычные команды

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  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Художница из Франции Линда Будербала (Linda Bouderbala) создала любопытные иллюстрации, объединив кино- и мультперсонажей по цветам. Девушка собрала героев и злодеев вместе, сгруппировав их в цветные монохромные команды. Получилось интересно. Давайте посмотрим! На Instagram француженки подписались уже 34,4 тысячи человек.

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Какая команда понравилась вам больше всего?

Ранее «Ридус» рассказал, что могли бы рекламировать супергерои, по версии пермячки. Халку досталось успокоительное, Железному Человеку — утюг, а Женщине-кошке — бутылочка горячительного.

А также мы публиковал арт-фантазии других художников, которые представили, как будут выглядеть супергерои, когда состарятся, и чем они займутся на пенсии.

А ещё мы писали о том, что киношные злодеи зарегистрировались на сайте знакомств и ждут ваших лайков. Их анкеты весьма любопытно почитать.

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