«Трусы и виски»: что могли бы рекламировать супергерои

Талантливая русская художница Леся Гусева из Перми не перестаёт радовать своих подписчиков забавными фантазиями на разные темы. «Ридус» уже публиковал юмористические иллюстрации девушки из серии «Пенсионерия», в которой супергерои состарились, отправились на пенсию и веселятся там вовсю.

Сейчас пермский иллюстратор пофантазировала на тему «Что было бы, если б супергерои могли рекламировать привычные нам товары». В итоге Халку досталось успокоительное, Железному Человеку — утюг, а Женщине-кошке — бутылочка горячительного. За ироничным творчеством художницы в Instagram следят уже более 67 тысяч человек.

1. Халк будет рекламировать успокоительное средство «Новопассит»

«Мне кажется „Новопассит“ бы только выиграл, если лицом (или, как сейчас модно говорить, амбассадором) своей марки выбрал Халка 😂 Продажи бы просто взлетели».

2. Железный Человек представит миру паровой беспроводной утюг

«Как говорят в России, утюг — женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и пьёт только воду. Кто ж, как не Айронмэн, будет его рекламировать 💁 Ну что, девочки, хотели бы себе домой такой утюг 😂? Помимо утюгов Тони Старк вполне мог бы рекламировать электрические фонарики, автомобили, WD-40, а также посоревноваться с суперменом за контракт с „Джилетт“».

3. Женщина-кошка выбирает не «Вискас», а виски

«„Вискас“? Я вас умоляю, какой „Вискас“!!! Истинная леди такое рекламировать не будет! А вот виски…😎 На мой взгляд, идеально».

4. Супермен будет летать в трусах от Calvin Klein

«Считаю, что у трусишек Кельвина Кляйна может быть только один амбассадор! Супермен! Кто ж ещё будет нон-стоп демонстрировать товар „лицом“ :) (Ну и плюс: Сlark Kent — Calvin Klein — cK — совпадение? Не думаю 😂) Хотя и на рекламе бритвы „Джилетт“ (для супераэродиномичного полёта), и авиалиний, и геля для волос, и колготок он тоже вполне мог бы не плохо поднять деньжат».

5. Бэтмен расскажет, что стирает все свои вещи «Лаской» (магия чёрного)

«Ну, в случае с Брюсом Уэйном всё просто. Он был бы амбассадором либо средства для стирки «Ласка — магия черного», либо дезодоранта „Рексона“, не оставляющего белых пятен 😅. Ведь надо держать имидж. И конкуренцию ему могли бы составить разве что „Мэн ин блэк“ 😅».

6. Капитан Америка будет рекламировать чудодейственный бальзам «Звёздочка»

«Эта „Звёздочка“ ещё лет 20 назад была в каждом доме. Помогала от всего. Нос заложен? — Помажь „Звёздочкой“. Мигрень? — „Звёздочка“ в помощь! Мышцу заклинило? — Тащи „Звёздочку“. Комарик укусил? — Вот тебе „Звёздочка“. Мне кажется, мы стали забывать это чудодейственное средство 😅 Кстати, до сих пор продаётся в аптеках. З. Ы. Я сама фанат их ингаляционного карандаша 🙈».

7. Аквамен станет лицом шампуня Head & Shoulders

«Его шевелюре завидуют не только русалки, но и сам Маликов 😂 А секрет прост — шампунь #1 в мире 💁🏻‍♂️ (Ведь нам не нужна перхоть и выпавшие волосы в океане?) Были ещё, конечно, варианты сделать его лицом „Олдспайс“ вместо странного чувака на коне. Или попросить рекламировать капельки „Аквамарис“. Ну или рыбий жир. А чо, полезно :)))».

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