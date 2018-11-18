Киношные злодеи зарегистрировались на сайте знакомств и ждут лайков

Отрицательные персонажи кинофильмов обычно становятся объектами ненависти и показательного дурного примера «каким не надо быть». А что если у этих ребят просто детство трудное было и никто их не любил? А стоит к ним по-доброму отнестись, и вдруг злодеи превратятся в принцев, а злодейки — в принцесс! Именно так подумала пермская художница Леся Гусева и завела кинозлодеям профили на сайте знакомств Tinder, которые теперь с нетерпением ждут ваших лайков и свайпов вправо.

1. Том Марволо Реддл, 93 года. Ищу сами-знаете-кого для занятия сами-знаете-чем. Только чайлдфри!

2. Джеймс Мориарти, 43 года, профессор. Ценю чувство английское юмора и ненавижу зануд. Люблю классическую музыку.

3. Джон Крамер, 65 лет, организатор квестов. Обожаю БДСМ и ролевые игры. Фото вышлю при переписке.

4. Самара (Осорио) Морган, 49 лет. Длинноволосая брюнетка с потрясающей растяжкой и сногсшибательным взглядом. Коллекционирую старые видеокассеты. Любимое число — 7.

5. Энакин Скайуокер, 45 лет, военный. Мой меч всегда наготове :) Увлекаюсь робототехникой, люблю строить звёзды. Сложные отношения с детьми от бывшей. (Немного храплю, но зато не разбрасываю носки)

6. Ганнибал Лектер, 53 года, психотерапевт. Стараюсь делать этот мир красивым. Увлекаюсь охотой. Люблю готовить и устраивать званые ужины. Предлагаю руку и сердце.

7. Жан-Батист Эммануэль Зорг, 42 года, мегамагнат. Богат, знаменит, чрезвычайно умён, остроумен, скромен. Ненавижу вишнёвое варенье. Мечтаю встретить свою госпожу, к ногам которой положу весь мир.

8. Фредерик Чарльз Крюгер, 71 год. Если ты молода (хотя бы душой), любишь тусоваться всю ночь и ходить по лезвию ножа — свайпай вправо.

Кстати, эта талантливая художница регулярно радует своих подписчиков в Instagram, которых уже больше 70 тысяч человек, забавными фантазиями на разные темы.

«Ридус» уже публиковал юмористические иллюстрации девушки из серии «Пенсионерия», в которой супергерои состарились, отправились на пенсию и веселятся там вовсю.

А также мы рассказали, что могли бы рекламировать супергерои, по версии пермячки. Халку досталось успокоительное, Железному Человеку — утюг, а Женщине-кошке — бутылочка горячительного.