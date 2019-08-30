«Адская вечеринка!»: тусовка котят, телёнка и капибары попала на видео

В интернете стало популярным видео необычной компании. Сначала в кадре появляются пятеро серо-чёрных котят, потом становится видно, что они лежат на рыжем телёнке, который, кажется, совсем не против происходящего. А затем камера передвигается и в кадр попадает большая капибара с весьма суровым выражением морды. Даже кажется, что крупный грызун обижен и ревнует, что котята уделяют внимание только другому животному. Хотя, с другой стороны, возможно, капибара вообще всех презирает и ей плевать на происходящее. Трудно разобраться. Поможете?

Забавное видео стало популярным на порталах Reddit и Imgur, собрав там больше 100 тысяч просмотров и сотню комментариев от смеющихся пользователей.

Мощь капибары впечатляет!

Все будут восхищены её царственной осанкой.

Странное животное. Похоже на гигантскую мышь-осла.

На самом деле это мирные хомячки.

Это не телёнок, это пони с зимней шерстью.

А мне кажется, это жеребёнок, а не телёнок.

Капибары просто излучают покой. Это очень мощно.

Они такие крутые, правда?

Капибара — это тот чувак, который появляется на вечеринках, говорит и двигается очень мало, но каким-то образом делает атмосферу круче одним своим присутствием.

Моё сердце тает от милоты.

Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня звать!

Адская вечеринка!

Ранее «Ридус» уже публиковал целую подборку животных, которые подружились несмотря ни на что. Там свиньи, собаки, утки, коты и многие другие.

Также мы писали про кота и курицу, которые стали друзьями после того, как вместе пережили пожар.

А ещё мы рассказывали удивительную историю про лисицу, которая выросла с собаками и переняла все их повадки.