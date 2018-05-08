Лисица выросла с собаками и переняла их повадки

У британской студентки Джемми Холдвей дома живёт много животных — лабрадор, три джек-рассела и дикая лисица. Около года назад отец девушки нашёл пять новорожденных лисят, оставленных матерью, и принёс зверят домой, чтобы спасти от голодной смерти.

Когда звери немного окрепли, семья увезла их в приют под присмотр ветеринаров. Но одна лисичка так привязалась к Джемме, что они не смогли расстаться. Девушка дала ей кличку Викси и стала растить на ферме вместе с собаками.

Позже специалисты объяснили, что когда лисичка открыла глаза на пятый день и увидела лицо девушки, она мгновенно решила, что это её мать. Произошёл так называемый импринтинг. Таких зверей, идентифицирующих себя с людьми, опасно выпускать в дикую природу, поскольку их практически невозможно научить определённому поведению, жизненно важному для выживания.

Лисица быстро подружилась с псами и переняла собачьи повадки. Хозяева говорят, что Викси питается кормом для собак и отказывается есть курицу или свинину, а только играет с мясом.

«Сначала собаки отнеслись к новому обитателю фермы настороженно. Они не понимали, что это за зверь и не знали, как к ней относиться. А теперь они самые лучшие друзья. Лиса повсюду следует за собаками, копируя всё, что они делают», — рассказала Джемма изданию DailyMail.

Спит рыжая плутовка на кровати или под диваном. Гулять ходит на задний двор вместе с собаками, и каждое утро бегает по полчаса, но до наступления темноты лисица всегда возвращается домой к любимой хозяйке. Джемма говорит, что у её лисы дружелюбный и спокойный характер, несмотря на то, что она хищница:

Лисы кусаются только тогда, когда чувствуют угрозу или защищают своих детёнышей, поэтому, если Викси показывает нам зубы, мы знаем, чтобы нужно просто оставить её в покое. Пару раз она прикусывала кого-то из нас, но не сильно. То же самое происходит с щенками, когда вы их дрессируете.

«Викси — очень умное животное. Она знает, где её дом и обучена ходить в туалет на улицу или в лоток. Правда мы приучили себя убирать все ботинки, кажется, она путает их с лотком. К чужим людям наша лисица относится настороженно, но всех знакомых узнаёт и всегда бежит к двери, чтобы поприветствовать», — рассказывает хозяйка, которая обожает свою рыжую красавицу и постоянно снимает фото и видео с её участием, намереваясь сделать лису интернет-звездой.

Однако, несмотря на идиллию большой дружной семьи людей и животных, Джемма отмечает, что дикие звери требуют особого отношения и никому не рекомендует заводить хищников дома, потому что такие животные должны жить в природных условиях.

А вы хотели бы завести дома лису?