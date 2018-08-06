15 очаровательных животных, которые подружились вопреки всему

1. «Настоящая дружба с годами только крепнет» (верхнее фото)

Дружба животных порой не уступает, а то и превосходит человеческую. Дружат собаки, кошки, птицы, свиньи, еноты, лисы и другие, казалось бы, несовместимые представители фауны. Собрали для вас эти очаровательные фотографии животных, которые выросли вместе, и их любовь с годами становилась только крепче, несмотря на разницу в типе, породе и размерах.

2. «Две утки и две собаки — почему бы и нет. Эти четверо отлично ладят»

3. «Две пушистые милашки просто очаровательны. И ничего, что одна из них лиса, а вторая — собака»

4. «Кот и курочка стали друзьями, пережив вместе пожар»

5. «Кто знал, что собака и енот могут подружиться?!»

6. «Рыжие пёс Бубба и котёнок Рю были спасены из приютов. Они понравились друг другу с первого взгляда и с тех пор неразлучны»

7. «Это лучшие друзья — поросёнок Арахис и пёс Кеева, которые с детства спят, едят и играют вместе»

8. «Иззи и Зоэ — две британские короткошёрстные сестры с потрясающими совиными глазами»

9. «Утка и собака удивили всех своей дружбой»

10. «Эти трое красавцев всегда наслаждались тёплыми объятиями друг друга»

11. «Пёс Генри и сиамский котёнок Балу путешествуют вместе, при этом кот обожает спать у собаки на голове»

12. «"Эй, человек! Нам нужна кровать побольше!» — как бы говорят мне мои коты«

13. «Собака подружилась с совами и охотно позирует на фотосессиях»

14. «Эстер — милая свинка, которую продали мне в качестве микро-пигги. Однако она выросла в большую свинью и подружилась с моей собакой»

15. «Ох, как же быстро летит время. Мои собачки уже выросли»

А у вас какие питомцы живут дома?