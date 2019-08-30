Обмен удерживаемыми между Украиной и Россией не состоялся

Офис президента Украины сделал заявление о продолжении переговоров с Россией о взаимном освобождении удерживаемых лиц, из которого следует, что 30 августа такой обмен не состоялся, а многочисленные сообщения на этот счет не соответствуют действительности.

«Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные „источники“. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», — сказано сообщении на странице офиса в Facebook.



«Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, офис президента сообщит об этом на официальных каналах», — подчеркнули в администрации президента Владимира Зеленского.

В Службе безопасности Украины отметили, что переговоры с российской стороной идут сложно. «Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки», — написала в своем Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как сообщал «Ридус», минувшей ночью новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка разместил в Facebook сообщение об обмене с Россией заключенными гражданами, в котором сказано об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00, однако подтверждения этой информации так и не поступило.

Адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин рассказал журналистам, что «пленные сидят на базе и по СИЗО», но допустил возможность обмена в начале сентября. По его словам, с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан РФ, которые проходят обвиняемыми по политически мотивированным уголовным производствам.



Накануне стало известно, что режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году за подготовку террористических актов в Крыму, вывезли из колонии в Лабытнанги, где он отбывал наказание, и спецрейсом ФСИН доставили в Москву. Вместе с другими готовящимися к обмену украинцами он размещен в СИЗО «Лефортово».

