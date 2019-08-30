В Киеве заявили об освобождении Сенцова и украинских моряков

Новый Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка разместил в Facebook сообщение об обмене с Россией заключенными гражданами, в котором сказано об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова.

«Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой», — написала сотрудница Верховной рады Анна Исламова, записью которой поделился в Facebook Рябошапка.



В комментариях к этой записи сторонники нового президента Украины Владимира Зеленского похвалили его за выполнение предвыборных обещаний об освобождении удерживаемых в России соотечественников.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00, однако по состоянию на 7:00 утра подтверждения этой информации не поступало.

Кого именно из удерживаемых на Украине россиян киевские власти освободили взамен — пока не сообщается.

По данным газеты «Коммерсант», обмен произойдет по особой схеме: для писавших прошение на имя президента предусмотрены помилование и высылка на родину, для остальных — передача уголовных дел для расследования в своей стране.



Накануне стало известно, что украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году за подготовку террористических актов в Крыму, вывезли из колонии в Лабытнанги, где он отбывал наказание, и спецрейсом ФСИН доставили в Москву. Вместе с другими готовящимися к обмену украинцами он размещен в СИЗО «Лефортово».

Как сообщал «Ридус», 28 августа Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Ему изменили меру пресечения на «личное обязательство». По законам Украины, Вышинский теперь должен будет по первому требованию являться в суд или к следователю, сообщать об изменении места проживания или работы. Он намерен добиваться оправдательного приговора.

Неделей ранее СМИ узнали, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33-х россиян на 33 гражданина Украины, однако ни Вышинского, ни Сенцова в списках на обмен тогда не было.