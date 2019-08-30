Адвокат удерживаемых на Украине россиян опроверг их освобождение

Адвокат части удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин опроверг многочисленные сообщения в СМИ о том, что 30 августа состоялся их обмен на подследственных и осужденных в России украинцев.



«Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — передает его слова ТАСС.

Рыбин допустил, что обмен может состояться во вторник и с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан РФ, которые проходят обвиняемыми по политически мотивированным уголовным производствам.

Минувшей ночью новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка разместил в Facebook сообщение об обмене с Россией заключенными гражданами, в котором сказано об освобождении задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами должен приземлиться в Киеве в 5:00, однако по состоянию на 7:00 утра подтверждения этой информации так и не поступило.



Накануне стало известно, что украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году за подготовку террористических актов в Крыму, вывезли из колонии в Лабытнанги, где он отбывал наказание, и спецрейсом ФСИН доставили в Москву. Вместе с другими готовящимися к обмену украинцами он размещен в СИЗО «Лефортово».

Неделей ранее СМИ узнали, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 гражданина Украины, однако ни Вышинского, ни Сенцова в списках на обмен тогда не было.

