Главой СБУ стал руководитель ООО «Студия Квартал-95» Иван Баканов
- 29 августа 2019, 20:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины проголосовали 319 депутатов, сообщает «Интерфакс».
По словам Баканова, он планирует в течение года сделать первые эффективные шаги в реформе спецслужбы, а в течение трех лет — завершить реформирование.
Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Окончил Киевский национальный экономический университет и Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.
С 2013 года руководит ООО «Студия Квартал-95».
Возглавлял партию «Слуга народа» до мая 2019 года, а во время предвыборной кампании руководил штабом Владимира Зеленского, отмечает агентство.
В мае Баканов занял пост первого заместителя главы СБУ, возглавив Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Ранее на своем первом заседании Верховная рада Украины нового созыва утвердила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны, затем назначила главой Минобороны Украины Андрея Загороднюка, а министром иностранных дел — Вадима Пристайко.
Войти через социальные сети: