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Главой СБУ стал руководитель ООО «Студия Квартал-95» Иван Баканов

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© president.gov.ua

© president.gov.ua

За назначение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины проголосовали 319 депутатов, сообщает «Интерфакс».

По словам Баканова, он планирует в течение года сделать первые эффективные шаги в реформе спецслужбы, а в течение трех лет — завершить реформирование.

Иван Баканов родился 2 мая 1975 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Окончил Киевский национальный экономический университет и Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.

С 2013 года руководит ООО «Студия Квартал-95».

Возглавлял партию «Слуга народа» до мая 2019 года, а во время предвыборной кампании руководил штабом Владимира Зеленского, отмечает агентство.

В мае Баканов занял пост первого заместителя главы СБУ, возглавив Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Ранее на своем первом заседании Верховная рада Украины нового созыва утвердила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны, затем назначила главой Минобороны Украины Андрея Загороднюка, а министром иностранных дел — Вадима Пристайко.

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