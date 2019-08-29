Пост министра обороны Украины занял Андрей Загороднюк
- 29 августа 2019, 19:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Главой Минобороны Украины стал Андрей Загороднюк, являющийся внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».
Кандидатуру Загороднюка поддержали 314 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, ранее Загороднюк руководил проектным офисом реформ министерства обороны.
По данным РЕН ТВ, Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете, а советником Зеленского стал в июле 2019 года.
Ранее на своем первом заседании Верховная рада Украины нового созыва утвердила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
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