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Пост министра обороны Украины занял Андрей Загороднюк

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© youtube.com

© youtube.com

Главой Минобороны Украины стал Андрей Загороднюк, являющийся внештатным советником президента Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».

Кандидатуру Загороднюка поддержали 314 депутатов Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее Загороднюк руководил проектным офисом реформ министерства обороны.

По данным РЕН ТВ, Загороднюк учился в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете, а советником Зеленского стал в июле 2019 года.

Ранее на своем первом заседании Верховная рада Украины нового созыва утвердила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

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