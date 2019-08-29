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Верховная рада Украины назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел

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© youtube.com

© youtube.com

По представлению президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада проголосовала за назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел страны.

Как сообщает «Интерфакс», кандидатуру Пристайко поддержали 310 депутатов.

Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. Он окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли. В 1997- 2000 годах Пристайко занимал должность заместителя заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД, а в 200−2001 годах был консулом Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2012—2014 годах Пристайко был послом Украины в Канаде, в 2014—2017 годах — замминистра иностранных дел Украины, а в июле 2017 года был назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко занял пост замглавы администрации президента Украины, а 25 июня — получил должность заместителя руководителя офиса президента.

Ранее на своем первом заседании Верховная рада Украины нового созыва утвердила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны, а затем назначила главой Минобороны Украины Андрея Загороднюка.

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