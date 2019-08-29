Дружба кошки и лошади помогла собрать деньги для других животных

Лошадь Чампи (Champy) и кот Моррис (Morris) — лучшие друзья на протяжении уже шести лет. Они каждый день проводят вместе, несмотря на то, что у них обоих есть друзья своего собственного вида.

Я встретила Морриса в приюте для животных, он сидел в клетке и не сводил с меня глаз, он выбрал меня. Этот котёнок родился в приюте и прожил там девять месяцев. Не верится, что никто не захотел его забрать, он самый дружелюбный кот, которого я когда-либо встречала! — говорит хозяйка животных.

У Дженнифер Бойл (Jennifer Boyle) небольшая ферма, на которой живут три лошади и две кошки, о которых женщина самозабвенно заботится.

Когда я познакомила Чампи с новым котёнком, лошадь как будто сразу влюбилась в него. Моррис поначалу опасался такого крупного зверя, но после нескольких дней общения с ним кот запрыгнул лошади на спину, и с тех пор они неразлучны, — улыбается Дженнифер.

Про необычную дружбу своих животных хозяйка рассказывает в аккаунте Instagram, на который подписались уже больше 35 тысяч человек. Благодаря такой славе успешно идёт и сбор денег на платформе GoFundMe, который женщина открыла ради спасения других лошадей.

Самый частый вопрос, который мне задают, — это как Моррис запрыгивает на Чампи. Отвечаю: чаще всего это происходит с помощью заборного столбика, который мы теперь называем автобусной остановкой. Помимо того что кот часто катается на лошади верхом, он ещё и пьёт из лошадиной поилки, они много ластятся друг к другу и делают много забавных глупостей вместе, — рассказала Дженнифер порталу Bored Panda.

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Ранее «Ридус» уже публиковал целую подборку животных, которые подружились несмотря ни на что. Там свиньи, собаки, утки, коты и многие другие.

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