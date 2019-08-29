«Свершилось!»: в Сети оценили дело против Парубия из-за трагедии в Одессе

В отношении действующего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия возбуждено уголовное дело на предмет его причастности к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист и политолог Андрей Портнов.



«Это расследование будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности. Все виновные должны быть осуждены к длительным срокам лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы», — написал Портнов в своем Telegram-канале.



В социальных сетях на новость отреагировали по-разному, в зависимости от политических взглядов и оценки событий последних пяти лет на Украине. Одни выразили надежду на справедливое разбирательство, тогда как другие усомнились, что истинные виновники трагедии будут установлены и осуждены.

В пользу версии о том, что Андрей Парубий стал просто неудобен новому президенту Украины и его администрации, говорит, как полагают пользователи Сети, открытие еще одного дела против спикера — по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств. Как сообщают «Новые Известия», поводом могли послужить обстоятельства визита Парубия в Катар на ассамблею Межпарламентского союза, где он проживал в роскошном пятизвездочном отеле.

Напомним, прошло уже пять лет с момента страшной трагедии в одесском Доме профсоюзов, где 2 мая 2014 года от рук украинских радикалов погибли 48 человек и сотни пострадали. Несмотря на обещание киевских властей расследовать это преступление и на международный резонанс, виновные до сих пор не названы и не наказаны.



2 мая 2014-го в Одессе должен был пройти футбольный матч, чем решили воспользоваться националисты, планировавшие провести марш в поддержку Евромайдана и единства Украины. В город прибыли футбольные болельщики, сторонники новой власти и участники киевских событий.

О роли Парубия в подготовке нападения на противников Евромайдана достоверно известно, что перед трагедией он провел неофициальную встречу с радикалами. Занимая тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, он также встретился с руководством правоохранительных органов, военных и посетил блокпосты. Все это никак не помогло предотвратить расправу над людьми в Доме профсоюзов.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк возложил ответственность за массовое убийство на местную полицию и потребовал найти «российский след» в произошедших событиях. Установить виновных было поручено СБУ, Главному следственному управлению МВД Украины и Генпрокуратуре, однако они ограничились заключением в СИЗО противников Евромайдана. В МВД Украины предложили версию о том, что пожар в Доме профсоюзов возник от бутылок с зажигательной смесью, которые сами пострадавшие бросали с крыши здания по своим оппонентам. Позже Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине назвала такое расследование неэффективным.

