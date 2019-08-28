На российские самолеты МС-21 нашелся первый иностранный заказчик

Выпускающая первый российский ближне-среднемагистральный самолет МС-21 корпорация «Иркут» подписала соглашение о намерениях на поставку 10 лайнеров с казахстанской авиакомпании Bek Air. Это произошло на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.

Как сообщает РБК, о первом соглашении с иностранных заказчиком журналистам рассказал гендиректор «Иркута» и президент «Гражданских самолетов Сухого» Равиль Хакимов. Кроме казахстанской Bek Air еще пять самолетов решила приобрести российская авиакомпания «Якутия».



Равиль Хакимов отметил, что через шесть лет корпорация намерена выйти на производство 72 самолетов в год. По словам главного конструктора МС-21 Олега Демченко, в активной фазе находятся переговоры о поставках лайнеров в страны Азии, включая Китай.

Согласно официальному сайту корпорации «Иркут», ранее твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21 были подписаны с «Аэрофлотом», «ЮТэйром», «Сбербанк Лизингом» и другими крупными компаниями, но до сегодняшнего дня иностранных среди них не было.

По информации СМИ, на разработку МС-21 Россия уже потратила 158 миллиардов рублей, а весной этого года президент «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь попросил у правительства еще 39 миллиардов. Аудиторы Счетной палаты отмечали неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков, а также резкий рост общей стоимости проекта по созданию МС-21.

Первый испытательный полет МС-21 совершил два года назад, в мае 2017-го. В начале года выяснилось, что американские санкции перекрыли поставки из США и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, так что специалистам ОАК и «Ростеха» пришлось искать возможности выпуска аналогов в России.

Эксперты в сфере гражданского авиастроения неоднократно высказывали свое скептическое отношение к МС-21, также как и к другому детищу «Гражданских самолетов Сухого» — самолету «Сухой Суперджет». У последнего и впрямь серьезные проблемы, главная из которых — отсутствие налаженной схемы поставки запчастей и обслуживания, из-за чего от российского лайнера вынужденно отказываются зарубежные заказчики.