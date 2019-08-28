Экстремально дырявые джинсы вошли в моду

Рваные джинсы вошли в моду несколько десятилетий назад и не собираются сдавать своих позиций. Напротив, с каждым годом мода предлагает всё более экстремальные модели. Сейчас самые отъявленные модники надевают на себя джинсы, которые порваны в самых интересных местах, оголяя зад и бёдра. В новинках уже щеголяют известные блогерши.

Смелая новая тенденция позволяет девушкам продемонстрировать свои изгибы, чем красавицы с радостью воспользовались. Модель Данелли Айала (Danielley Ayalaa) поделилась в Instagram дерзкой фотографией, где она одета только в разорванные сзади джинсы. Тысячи поклонников прокомментировали этот пост, восхищаясь её внешним видом. Хотя некоторые решили, что она порвала свои штаны, зацепившись за гвоздь на заборе.

Другие влиятельные Инстаграм-блогерши также не отстают от моды. Тати Кокли (Taty Cokley) и Виктория Кей (Viktoria Kay) также опубликовали свои фотографии в рваных джинсах, набрав тысячи лайков.

Ещё множество блогерш и моделей также оценили новую моду по достоинству и продемонстрировали свои фигуры в рваных джинсах всему миру.

Модель Аспен Мэнсфилд попозировала в маленьких порванных джинсовых шортах от модного бренда Fashion Nova. Этот снимок набрал более 130 тысяч лайков в Instagram.

Поклонники разделились на два лагеря, приверженцы одного считают такую моду полным бесстыдством, а другие восхищаются и называют рваные джинсы великолепными.

Мне срочно нужны такие джинсы!

А давайте сразу голыми ходить.

Вау, эти джинсы великолепны!

Такая одежда предназначена для женщин с идеальной фигурой.

А что вы думаете о новых рваных джинсах?

Ранее интернет-пользователей шокировали экстремально дырявые джинсы, которые оголяют вообще всё и едва держатся на узких полосках денима.

А также в Сети смеялись над джинсами с искусственной грязью за 400 баксов, возмущались прозрачными брюками с коровьей расцветкой и удивлялись ужасным штанам, которые носят люди на улицах.