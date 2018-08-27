Мода, прекрати: в Сети показали самые ужасные штаны, которые носят люди
- 04 июля 2019, 12:02
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Пара классических брюк, идеально сидящие джинсы и летние шорты — базовая основа любого хорошего гардероба. Однако мода — капризная дама, которая иногда наводит людей со своеобразным вкусом на странный выбор штанов для повседневной носки. В Сети регулярно делятся фотографиями нелепо и вызывающе одетых людей. Издание The Sun опубликовало подборку модников в ужасных штанах, мы добавили снимки со своими наблюдениями, и получился наглядный список преступлений против стиля и здравого смысла, глядя на который так и хочется сказать: «Мода, что ты делаешь, прекрати!»
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А вы часто встречаете подобных модников на улице?
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