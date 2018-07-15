найти ×
   
  • USD -0.22
    62.91
  • EUR +0.25
    71.60
СохранитьСохранено0
×

207112

Прозрачные брюки с коровьей расцветкой сбили с толку покупательниц

Small dd3dc5f883
  • 24 июня 2019, 14:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях обсуждают новинку от интернет-магазина Fashion Nova. Бренд выставил на продажу прозрачные штаны с бело-коричневой расцветкой, напоминающей окрас коровы. Брюки-клёш просвечивают по всей длине, поэтому к ним в комплекте предлагается бикини соответствующего цвета. Потенциальные покупательницы были сбиты с толку и фасоном, и цветом изделия, а также материалом и ценой.

Модная новинка сделана из 95%-ного полиэстера и имеет очень длинные штанины, которые едва ли не волочатся по полу. Приобрести брюки с бикини предлагается за 31,40 фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,5 тысячи рублей. На публикацию в Instagram, собравшую десятки комментариев, обратило внимание издание The Sun. Пользователи довольно зло высмеяли штаны спорного дизайна:

Кому захочется одеться как корова?!
Эта модная одежда никогда не перестанет удивлять)))
Что это за очередное фиаско, лол!
О, не о чем беспокоиться, эти дизайнеры всего лишь держат нас за дураков.
Это настолько ужасно, что можно надеть только в качестве костюма коровы на Хеллоуин!

А вы что думаете? Надели бы такие брюки в люди?

Ранее один интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.

Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.

Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.

Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
31617107читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
14458423читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-5242415читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

123220432читать позжечитаю позже