Прозрачные брюки с коровьей расцветкой сбили с толку покупательниц

В соцсетях обсуждают новинку от интернет-магазина Fashion Nova. Бренд выставил на продажу прозрачные штаны с бело-коричневой расцветкой, напоминающей окрас коровы. Брюки-клёш просвечивают по всей длине, поэтому к ним в комплекте предлагается бикини соответствующего цвета. Потенциальные покупательницы были сбиты с толку и фасоном, и цветом изделия, а также материалом и ценой.

Модная новинка сделана из 95%-ного полиэстера и имеет очень длинные штанины, которые едва ли не волочатся по полу. Приобрести брюки с бикини предлагается за 31,40 фунтов стерлингов, что составляет примерно 2,5 тысячи рублей. На публикацию в Instagram, собравшую десятки комментариев, обратило внимание издание The Sun. Пользователи довольно зло высмеяли штаны спорного дизайна:

Кому захочется одеться как корова?!

Эта модная одежда никогда не перестанет удивлять)))

Что это за очередное фиаско, лол!

О, не о чем беспокоиться, эти дизайнеры всего лишь держат нас за дураков.

Это настолько ужасно, что можно надеть только в качестве костюма коровы на Хеллоуин!

А вы что думаете? Надели бы такие брюки в люди?

Ранее один интернет-магазин взбесил покупателей прозрачным платьем из плёнки за 88 долларов. Одна девушка тут же сделала такой же наряд из подручных средств и посоветовала всем следовать её примеру.

Ещё «Ридус» рассказывал, как в Сети обсуждали вызывающе сексуальную юбку. «Как под неё можно надеть трусики?!» — вопрошают потенциальные покупательницы.

Также мы писали, как в интернете беспощадно высмеяли экстремально дырявые джинсы, которые состоят из узких полосок денима на талии, боках и коленях и стоят 168 долларов — около 11 тысяч рублей.

Покупатели подняли на смех и джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

Ещё больше взбесил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.