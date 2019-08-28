Реставратор восстанавливает старые фото, спасая ценные воспоминания

1. «Пара из Teхаса, 1900. Одна из самых сложных реставраций, которые я сделал. Работа заняла 15 часов» (верхнее фото)

Австрийский фотограф Марио Унгер (Mario Unger) интересуется фотошопом и музыкой, а в последнее время увлёкся реставрацией сильно повреждённых фотографий. Некоторые из снимков были созданы более 100 лет назад, и их хранили в старинных фотоальбомах или в рамках на стене. Марио кропотливо восстанавливает самые безнадёжно испорченные кадры, и его работа заслуживает аплодисментов.

2. «Неизвестная женщина, 1880»

3. «Старик, 1890. Библиотека Конгресса»

4. «Не самая простая реставрация»

5. «Офицеры 3-й и 4-й Пенсильванской кавалерии иллюстрируют тяготы войны, Вестовер-Лэндинг, штат Вирджиния, 1862»

6. «Мэри Тодд, миссис Авраам Линкольн, 1855»

7. «Мужчина, 1890»

8. «Дочь фотографов, 1870»

9. «Президент Линкольн и генерал Джордж Б. Макклеллан в палатке, 3 октября 1863»

10. «Восстановление фотографий молодой девушки»

11. «Джозеф Дор, 1862»

12. «Так восстанавливают воспоминания»

13. «Артур Морган Чейз, 1916»

14. «Сильно повреждённая фотография, 1960»

15. «Ещё одна показательная реставрация»

Ранее «Ридус» публиковал работы другого реставратора, который также восстанавливает старые фотографии, спасая дорогие воспоминания.

А также мы публиковали примеры таких вопиюще неудачных работ реставраторов, что их обсуждал весь мир.