Реставратор спасает воспоминания, восстанавливая повреждённые фото

1. «Единственное фото мамы, которое было у мужчины. Его мать умерла, когда он родился» (верхнее фото)

До эпохи цифровой съёмки фотографии хранили в больших фотоальбомах или в старинных рамках на стене. И если вдруг семейный снимок, сделанный в единственном экземпляре, терялся или повреждался, это был повод для настоящей трагедии. Реставратор Мишель Сполдинг (Michelle Spalding) занимается тем, что восстанавливает даже самые безнадёжно испорченные снимки, и её кропотливая работа заслуживает аплодисментов.

Иногда я беру на себя просьбы восстановить повреждённые семейные фотографии. Некоторые из этих снимков сильно повреждены, и мне нравится эта особая задача. Большинство таких кадров очень ценны для клиента, чаще всего потому, что это единственная фотография любимого или потерянного родственника. Я трачу много времени, чтобы получить результат, которым буду довольна — говорит реставратор.

Мишель называет свой труд спасением воспоминаний, а люди восхищаются её миссией и талантом.

2. «Восстановление снимка девочки, на который пролили эмульсию»

3. «Единственная фотография маленькой девочки и её бабушки с дедушкой»

4. «Ремонт единственной фотографии матери клиента в юности»

5. «Кот повредил любимое фото любимого дяди»

6. «Семейное фото начала 20 века»

7. «Убрала все трубки с ребёнка»

8. «Реставрация снимка давно потерянного родственника»

9. «Восстановление винтажной фотографии с большой чёрной полосой»

10. «Реставрация портрета родственника в детстве»

Ранее «Ридус» публиковал примеры таких вопиюще неудачных работ реставраторов, что их обсуждал весь мир.