8 примеров неудачной работы реставраторов, которые опозорились на весь мир

Недавно в Москве разразился скандал после того, как блогеры сфотографировали горельефы на старинном здании бывшего доходного дома Константинова в Сверчковом переулке и опубликовали их в Сети. При ближайшем рассмотрении оказалось, что лица и фигуры женщин-статуй изуродованы неизвестным мастером. И пока вокруг этого дела продолжаются разборки, мы в редакции «Ридуса» решили вспомнить самые спорные работы реставраторов, о которых говорит весь мир.

Итак, задача реставратора — восстанавливать произведения искусства. Работа очень творческая и кропотливая, одно неверное движение — и шедевр мирового искусства будет испорчен.

1. Пушистый Иисус

Один из самых громких случаев произошёл в Италии. В местном соборе облупилась фреска с изображением Иисусу, которую вызвалась отреставрировать 80-летняя прихожанка Сесилия Хименес. Однако в процессе что-то пошло не так, и облик Христа приобрёл зловещие очертания героев с картин Гойи. Острословы назвали фреску «Пушистый Иисус» или Ecce Mono — «Се обезьянка». Однако, нет худа без добра, собор прославился на весь мир, и в городок потянулись толпы туристов, обеспечив церковь доходом, а интернет — бесконечным потоком фотожаб.

2. Карикатурный пловец

В ноябре 2018 года в Доме физкультурника спорткомплекса «Торпедо» в Нижнем Новгороде был сделан ремонт, в ходе которого со стены исчезла советская мозаика с изображением летящей чайки и пловца. На её месте довольно быстро появилось изображение с похожей тематикой, однако рисунок лишь отдалённо напоминал оригинал и был больше похож на фарс или чью-то злую шутку. Фото пародийной мозаики мгновенно разлетелось по соцсетям, спровоцировав сотни язвительных комментариев от пользователей: «Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?» , — глумятся в Сети, приводя знаменитую фразу Ильфа и Петрова. Сейчас нелепое изображение пловца закрасили. Люди с нетерпением ожидают новых рисунков.

3. Ленин сам не свой

Эта история произошла в России, в Краснодарском крае. Реставраторы отретушировали памятник Ленину, который после окончания работ приобрёл непропорционально длинную изогнутую руку и странное лицо с вытянутыми губами «уточкой». Нелепый Ленин привлёк внимание шоумена Ивана Урганта, который пошутил, что это первый памятник вождю с носогубной инъекцией за всю историю и предположил, что Ленин танцует макарену. После череды скандальных публикаций в СМИ, статуе вернули надлежащий вид.

4. Замок Матрера

Старинный замок Матрера красиво возвышался на просторах испанской провинции Кадис с IX века до 2013 года. За это время природные стихии и туристы изрядно разрушили крепость, и местные власти решили отремонтировать национальный памятник. Для выполнения этой задачи был выбран архитектор Карлос Кеведо Рохас. Но когда он закончил работы, замок было не узнать. Отвечая на недовольство местных жителей, реставратор отметил, что хотел подчеркнуть, какие части крепости имеют отношение к древности, а какие — совершенно новые. Что ему явно удалось. За эту спорную работу архитектору даже присудили профессиональную награду.

5. Младенец с головой Чужого

В канадском городе Садбери вандалы надругались над скульптурой Девы Марии и младенца Иисуса. Ребёнку отбили голову и унесли. Слепить новую голову для статуи вызвалась местная художница Хизер Уайз. И слепила. Только не ангелоподобного Иисуса, а то ли Чужого, то ли Йодо. Результат работы шокировал весь город, а потом и весь мир. Однако от вида чудовищный головы землистого цвета сердце дрогнуло даже у вора, и он принёс настоящую голову младенца обратно. Сейчас скульптура восстановлена.

6. Весёлые фрески

В 2013 году в храмовом комплексе Юнчжи в Китае муниципальные власти района Чаоян решили отреставрировать старинные фрески эпохи династии Цин. Однако на специалистах решили сэкономить, и тогда на месте старинных картин появились яркие сцены из буддийских легенд, не имеющих ничего общего с оригиналом. Виновных уволили, а руководителю партийной ячейки объявили выговор за порчу религиозных объектов. Специалисты говорят, что восстановление фресок будет стоит сильно дороже сэкономленных денег.



7. Перекошенный Меркурий

В августе 2015 года на барельефе торгового дома Кузнецова на улице Мясницкая в Москве странным образом преобразилось лицо бога Меркурия. Статуя приобрела вытянутые губы и несимметричные нелепо выпученные глаза. В соцсетях тут же пошутили, что лицо бога торговли перекосило от увиденных им московских цен. Власти пообещали вернуть всё обратно.

8. Просветлённая картина

В легендарной картине Леонардо да Винчи «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» всегда преобладали тёмные оттенки. Однако после реставрации работа мастера приобрела ярко-голубые и жёлтые цвета и стала выглядеть гораздо светлее. Британские реставраторы заявили, что раскрыли истинный художественный замысел да Винчи. С этим согласились не все, а два специалиста из комитета Лувра в знак протеста даже покинули свои посты. Эксперты до сих спорят, считать ли эту реставрацию удачной или нет.

А какие вы знаете примеры неудачных работ реставраторов?