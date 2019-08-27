Жерару Депардье дали возможность пожить «среди крестьян» под Минском

Популярный французский актер Жерар Депардье, в свое время выразивший желание «пожить среди крестьян» в Белоруссии, получил участок в деревне Лапоровичи недалеко от Минска, сообщает TUT. BY.

Как пишет издание, актеру был выделен земельный участок площадью 15 соток по поручению президента страны Александра Лукашенко.

Теперь Депардье сможет осуществить свою мечту и построить в белорусском селе одноквартирный жилой дом. Жить же он будет по соседству с биатлонисткой Дарьей Домрачевой и ее тренером Адрианом Цибульским.

Уточняется, что договор аренды на этот участок заключен 26 марта 2019 года на 99 лет между Папернянским сельским исполнительным комитетом и гражданином России Жераром Ксавье Депардье, который прописан в Саранске. Годовая стоимость аренды составляет 132,96 белорусских рубля, что эквивалентно 65 долларам.

О своем желании переехать в Белоруссию и «пожить среди крестьян» Депардье сообщил еще в сентябре 2015 года. Он отметил, что в Белоруссии красиво, а президент страны Александр Лукашенко — хороший человек.

Недавно стало известно, что Депардье создаст образ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме чешского-хорватского режиссера Лордана Зафрановича, который будет посвящен событиям 1968 года, так называемой Пражской весне.

Российский паспорт Депардье получил в январе 2013 года из рук президента РФ Владимира Путина.