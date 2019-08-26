Жерар Депардье сыграет Брежнева

Известный французский актер Жерар Депардье собирается сняться в роли генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Фильм чешского-хорватского режиссера Лордана Зафрановича будет посвящен событиям 1968 года, так называемой Пражской весне.

Как рассказал режиссер в эфире радиостанции Frekvencе 1, с Депардье уже подписан договор.

По его словам, в сентябре он в очередной раз встретится с актером в Париже и обсудит подробности готовящихся съемок.

Главным героем фильма под рабочим названием «Человеческое лицо» станет лидер чехословацкой компартии того времени Александр Дубчек.

Зафранович не сообщил, кто сыграет роль Дубчека, но подчеркнул, что это будет актер с мировым именем.

Предположительно, мировая премьера картины состоится в 2022 году.

Как сообщал «Ридус», в начале нынешнего года стало известно, что обладатель гражданства России, французский актер Жерар Депардье задолжал российским налоговым органам 6,6 тысячи рублей. А летом прошлого года популярного артиста обвинили в сексуальных домогательствах.

Напомним, актер серьезно интересовался российской историей и начал учить русский язык.

В январе 2013-го Депардье получил гражданство РФ, российский паспорт ему вручил президент Владимир Путин. В декабре 2018-го он прописался в Новосибирске.

