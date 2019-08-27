В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката.

По словам юриста, дело возбуждено по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

В беседе с агентством адвокат Александр Аснис отметил, что обвинение по этому делу его подзащитному пока не предъявлено.

Как ранее сообщал «Ридус», в понедельник, 26 августа, в Мосгорсуде озвучили сумму, на которую во время расследования дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова было арестовано его имущество, недвижимость и счета. Общая сумма составила 27 миллиардов рублей.

Полтора месяца назад Басманный суд Москвы наложил арест на счета Абызова, на которых находилось 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей).



Напомним, Михаил Абызов был министром по координации деятельности Открытого правительства, созданного в 2012 году по указанию Дмитрия Медведева. Свой пост чиновник занимал с 2012 по 2018 год. Также он возглавлял совет директоров ОАО «Мостотрест» и был назначен советником президента.

В марте Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Абызова. Его подозревают в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества. По данным следствия, теперь уже бывший министр вывез за рубеж с помощью преступных схем около 4 миллиардов рублей, которые он украл у энергетических компаний Новосибирской области — «Сибэко» и «Региональных электрических сетей».

Позже суд наложил арест на счета Абызова, где находилось 437 миллионов рублей. Под арест также подпала вся многочисленная недвижимость экс-министра. Абызов был арестован в конце марта. В СИЗО он останется до 25 июля. Свою вину Михаил Абызов не признаёт.