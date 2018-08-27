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Суд арестовал экс-министра Абызова

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© Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей. На основании принятого сегодня решения, он останется в СИЗО до 25 мая.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Абызову меры пресечения в виде содержания под стражей, — озвучил вердикт представитель судебной инстанции.

Уже известно, что первые несколько дней после своего ареста Абызов проведет в карантинной камере, рассчитанной на пребывание от двух до четырех человек.

Таким образом, суд оставил неудовлетворенным предложение защиты экс-министра, ходатайствовавшей о назначении залога в размере одного миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, готовность поручиться за Абызова выразили глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

Ранее в среду, суд также арестовал еще одного фигуранта этого уголовного дела — генерального директора группы Ru-Com Николая Степанова, передает ТАСС. По версии следствия, он является одним из соучастников Абызова.

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