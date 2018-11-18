Суд арестовал миллионы экс-министра Абызова

Басманный суд наложил арест на 437 миллионов рублей, принадлежащие бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Кроме того, аналогичной мере подверглись два его частных дома, три квартиры и четыре комнаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

Сегодня же стало известно о недавней попытке неустановленных лиц снять деньги с одного из арестованных счетов экс-чиновника. Такими данными с журналистами поделился старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Сергей Степанов.

Напомним, Михаил Абызов был арестован по решению все того же Басманного суда двумя неделями ранее.

В ходе заседания, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения, защита экс-министра предложила выпустить того под залог одного миллиарда рублей.

Тогда готовность поручиться за Абызова выразили глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

Как сообщалось ранее, Михаила Абызова обвиняют в хищениях на сумму около 4 миллиардов рублей.