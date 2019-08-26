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Почти 3 тысячи га леса сгорело за сутки на Дальнем Востоке

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© ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС

© ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС

На Дальнем Востоке за прошедшие сутки сгорело около 3 тысяч гектаров леса, сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

В сообщении ведомства отмечается, что, по состоянию на понедельник, 26 августа, пройденная за сутки огнем площадь составила 2901 гектар.

Всего за прошедшие судки в округе было зарегистрировано 60 пожаров: 44 в Якутии, четыре в Бурятии, пять в Магаданской области, четыре в Чукотском автономном округе, два в Камчатском крае, один в Амурской области. Восемь из них были потушены.

© mchs.ru

Как сообщал «Ридус», две недели назад в Иркутской области, входящей в соседний Сибирский федеральный округ, площадь лесных пожаров достигла почти 800 тысяч гектаров.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин нашел способ защитить российские леса от пожаров и «черных лесорубов».

Ранее Кобылкин предполагал, что причиной лесных пожаров в Сибири могли быть сухие грозы.

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