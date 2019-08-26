«Почта России» попросила 85 млрд из бюджета на превращение в алкомаркет

«Почта России» подготовила новую концепцию своего развития, суть которой заключается в преобразовании почтовых отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.

«Для реализации задуманного „Почта России“ просит из бюджета почти 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 миллиарда — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — для расширения площадей отделений», — пишет газета «Известия».



Концепция получила говорящее название «Центры притяжения» и рассчитана на реализацию в период с 2020 по 2027 год. Госкомпания уже направила документ на согласование в правительство, и к 1 сентября ждет отзывы от министерств. По информации источников издания, чиновники встретили инициативу без энтузиазма, что может если не предотвратить, то как минимум отсрочить метаморфозы почтовых отделений.



Руководство «Почты России» обоснованно указывает на падение объема традиционной корреспонденции и вынужденную переориентацию почтовых отделений на другие услуги. В городах большое число людей никогда в жизни не отправляли бумажные письма, но регулярно заходят на почту для получения заказов из интернет-магазинов, а в сельской местности, где нет развитой сети банковских отделений, — за пенсией и оплатой коммунальных услуг. Именно в небольших населенных пунктах с числом жителей до 20 тысяч человек расширение функционала отделений и планируется провести в первую очередь.

Помимо пенсий в почтовом отделении в случае его преобразования в «центр притяжения» можно будет взять кредит, открыть вклад, обменять валюту, получить некоторые государственные услуги как в обычном МФЦ, консультацию врача (благодаря закону о телемедицине), купить медикаменты, алкоголь и некоторые другие товары народного потребления. Для этого «Почта России» просит власти изменить сразу пять категорий законодательных актов, включая закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции.

В самые глухие поселки «Почта России» намерена отправлять передвижные отделения (ПОПС) на базе автомобилей УАЗ-3303, которые оцениваются в 2,2 миллиона рублей за единицу. Развернувшись на месте, ПОПС будет выглядеть как маленький павильон, где можно будет получить почтовые, финансовые и коммерческие услуги. На технику и обучение сотрудников и нужны бюджетные миллиарды, однако их судьба зависит от позиции Минфина, где ситуацию пока не комментируют. Остальные министерства настаивают на детальной проработке и согласовании концепции новой почты.

Напомним, в начале года заметный общественный резонанс вызвал эксперимент «Почты России» по торговле пивом в 3200 своих отделениях по всей стране. На появление алкоголя в продаже в почтовых отделениях пользователи соцсетей отреагировали преимущественно негативно и саркастически. Эксперимент резко раскритиковал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Попутно выяснилось, что у «Почты России» есть лицензия и на продажу табачной продукции.

Позднее губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила рассмотреть «Почте России» и Минздраву РФ возможность продажи лекарств в почтовых отделениях, поскольку в регионе не хватает не только легальных точек торговли спиртным, но и аптек.

