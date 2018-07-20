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В почтовых отделениях Мурманска приостановили продажу пива

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© vk.com

Продажу пива в отделениях «Почты России» в Мурманске временно приостановили из-за недовольства местных жителей.

«В связи с негативной реакцией общественности реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях непосредственно в Мурманске приостановлена на неопределенный срок», — рассказала «Интерфаксу» официальный представитель Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Заполярья Олеся Голушкова.

По ее словам, пиво было выставлено на витрины в четырех отделениях Мурманска, а всего продажа напитка велась в 40 отделениях Заполярья из 152 существующих.

В настоящее время слабоалкогольная продукция все еще продается в 36 почтовых отделениях.

Как пишет агентство, появление алкоголя в продаже в почтовых отделениях вызвало у пользователей соцсетей преимущественно негативную и саркастическую реакцию.

Позднее губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила рассмотреть «Почте России» и Минздраву РФ возможность продажи лекарств в почтовых отделениях, поскольку в регионе не хватает аптек.

Ранее «Ридус» писал о том, что «Почта России» начала продажу пива и других слабоалкогольных напитков в 3,2 тысячи своих отделений по всей стране. В связи с этим в соцсетях отметили, что «теперь, чтобы забрать посылку, помимо очереди из бабушек нужно отстоять очередь из алкашей».

(со звуком)

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