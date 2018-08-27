«Почта России» начала «циничную» торговлю пивом

«Почта России» начала продажу пива и других слабоалкогольных напитков в 3,2 тысячи своих отделений по всей России.

По словам пресс-секретаря компании Даниила Скидана, пиво продают строго в рамках действующего законодательства и в основном в почтовых отделениях в сельской местности, чтобы местное население не покупало алкоголь где попало.

«Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции. Это важно, так как ежегодно более 1200 человек, по данным Роспотребнадзора, становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов. Из указанного числа отделений лишь 5% приходятся на долю городских отделений почтовой связи», — цитирует Скидана ФАН.

Ранее на появление в почтовых отделений пива обратили внимание пользователи соцсетей. В частности, пиво стали продавать в отделениях «Почты России» в Мурманской области. «Теперь чтобы забрать посылку помимо очереди из бабушек нужно отстоять очередь из алкашей», — недовольны блогеры.

Внимательные клиенты «Почты» отметили, что у компании есть также лицензия на продажу табачной продукции, а в некоторых деревнях почтовое отделение является единственной торговой точкой.

Решение руководства «Почты России» торговать алкоголем резко раскритиковал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это безобразие. Помимо лицензии на реализацию алкоголя у „Почты России“ должны быть хоть какие-то моральные и этические принципы. Но их нет, раз происходит такое кощунство. Куда смотрят наши надзирающие органы? Продавать на почте пиво — это, конечно, верх цинизма», — возмутился Онищенко.



Прежде «Ридус» рассказывал о планах депутатов Госдумы и чиновников из федерального правительства вернуть рекламу пива в эфир федеральных телеканалов в ночное время и во время спортивных состязаний, а также поднять продажи пива в алюминиевых банках ради увеличения прибыли компании Олега Дерипаски «Русал».



В качестве ответа на попытки спаивания россиян в Минздраве начали подготовку законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

