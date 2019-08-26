Меркель объявила о подготовке встречи в «нормандском формате»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала новую встречу в «нормандском формате» для обсуждения путей решения вооруженного конфликта на Украине.

По ее словам, Германия и Франция работают над подготовкой такой встречи в Париже, поскольку прошлый саммит в «нормандском формате» проводился в Берлине. Точную дату нового раунда переговоров Меркель журналистам на саммите G7 в Биаррице не назвала, пообещав провести встречу «в ближайшее время», передает Deutsche Welle (DW).

Меркель отметила, что с новым украинским президентом Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины. «При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед», — сказала она.



Напомним, первые переговоры в «нормандском формате» состоялись на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников по Антигитлеровской коалиции на севера Франции в 1944 году. На встрече лидеров четырех государств в «нормандском формате» 11−12 февраля 2015 года в Минске были приняты Минские соглашения, которые не выполнены Украиной до сих пор, так как включают в себя крайне непопулярные среди украинцев требования, включая конституционную реформу. Крым в тексте соглашений не упоминается.

После победы на президентских выборах, Владимир Зеленский предпринял попытку расширить «норманский формат», включив в число переговорщиков представителей США, Великобритании и Турции, но в МИД Франции дали отрицательный отзыв на эту инициативу. В Париже назвали такую постановку вопроса неактуальной.

В середине августа президент России Владимир Путин признался, что переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским внушают ему «осторожный оптимизм», а также заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.