Как Россию будут вытаскивать из мусорной ямы

Сегодня почти все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на полигоны ТКО — санкционированные и несанкционированные мусорные свалки. На переработку отправляется лишь 7% от общего объема мусора, а на утилизацию — 4%. При этом сама сфера обращения с ТКО до боли непрозрачна и криминализирована.

Отечественные экологи бьют тревогу: Россия буквально утопает в отходах. К началу прошлого года на полигонах ТКО было накоплено в общей сложности 43 миллиарда тонн промышленного и бытового мусора. Во многих областях свалки разрослись настолько, что стали источником опасности для здоровья людей. Например, в марте 2018 года выброс свалочных газов на полигоне «Ядрово» оказался таким сильным, что привел к отравлению 150 детей, проживающих в расположенном неподалеку Волоколамске.



Новые правила обращения с ТКО

Государство, желая положить конец мусорному хаосу, решило ввести новый порядок обращения с ТКО. В 2019 году на смену непрозрачным компаниям, имеющим зачастую весьма сомнительную репутацию, придут региональные операторы. Эти структуры будут отвечать за вывоз мусора из дворов жилых комплексов и от частных домов, за доставку отходов на мусоросортировочные станции и за утилизацию ТКО по современным стандартам.

«В каждом субъекте разработана своя схема по обращению с отходами. На конкурсной основе выбираются региональные операторы. Определяются все объекты, куда можно легально вывезти ТКО. Кроме того, если раньше за мусор отвечали главы районов, мэры городов, то теперь за ТКО придется отвечать губернаторам. То есть уровень ответственности за обращение с мусором стал значительно выше», — рассказал «Ридусу» исполнительный директор Ассоциации региональных операторов «Чистая страна» Руслан Губайдулин.



Въезд на территорию мусороперерабатывающего завода «КомЭк» в Тамбовской области. © go68.ru

Следить за деятельностью региональных операторов будут как обычные граждане по публичным отчетам, так и «Российский экологический оператор» (РЭО).

«При этом РЭО не стоит воспринимать как контролирующую структуру, — отметил руководитель общественной организации „Зеленый патруль“ Ярослав Князев. — Контролем у нас занимается Росприроднадзор. Единый экологический оператор будет исполнять функции всероссийского аналитического центра, задачей которого станет обработка информации со всей страны, выявление проблем и принятия превентивных мер, чтобы выявленные проблемы решались до того, как они превратятся в глобальные экологические трудности, для преодоления коих потребуется привлечение большого объема инвестиций или государственных средств. Россия — страна огромная, и в каждом регионе существуют свои особенности. Единый оператор обязан данную информацию как-то систематизировать».



Кроме того, говорит Князев, на плечи РЭО ляжет решение технических проблем, связанных с привлечением инвестиций.

Если мы возьмем разбор по субъектам, то увидим, что региональными операторами стали как крупные группы компаний, так и мелкие фирмы. У каждой из них свой подход. Есть успешные практики, а есть не очень успешные. Естественно их нужно привести к единому высокому стандарту обращения с мусором. Кому-то в этой связи потребуется привлечение инвестиций. И РЭО включится в этот процесс, — заключил эксперт.

Ударит ли мусорная реформа по карману россиян?

Среди россиян большое беспокойство вызвала информация о появлении в счетах за коммунальные услуги отдельной строки с платой за вывоз ТКО. Руслан Губайдулин считает, что особо переживать по этому вопросу не стоит. Во-первых, данный платеж — никакое не нововведение. Внутри тарифа за ЖКУ он был всегда. Платеж вынесли в отдельную строку только затем, чтобы его начисление было максимально прозрачным для граждан и контролирующих органов. Рассчитываться тариф будет либо исходя из количества людей, проживающих в помещении, либо исходя из общей площади жилья.

Это делается для того, чтобы платежи не растворялись в управляющей компании, а шли непосредственно региональным операторам, которые были отобраны в каждом регионе. Конечно, с учетом внедрения новых технологий платеж за вывоз мусора может быть увеличен. Но не так уж и сильно. В среднем он составит 120−130 рублей в месяц. Я считаю, что это вполне нормальная цена за чистоту во дворе, — объяснил Губайдулин.

Эксперт подчеркнул, что в платеж за вывоз мусора будет входить только транспортировка отходов. Никто не принуждает граждан оплачивать масштабное строительство современной инфраструктуры, необходимой для переработки ТКО. Здесь все затраты возьмет на себя государство.

«Если регион мало населен, не имеет инфраструктуры по обращению с отходами, естественно, там необходимо строительство сортировочных предприятий и мусоросжигающих заводов. Это очень затратные мероприятия, их в тариф за ЖКХ не включишь, поскольку у нас население не сильно богатое. Поэтому государство будет строить эти объекты за бюджетные деньги, а региональные операторы будут их эксплуатировать», — сказал Руслан Губайдулин.

