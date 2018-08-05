Тонны отходов и никакого вреда: как будет устроен экотехнопарк под Калугой

Жители окрестных сел надеются, что технопарк вдохнет в их малую родину новую жизнь.



Пруд с карпами, английский газон и зеленые аллеи. Именно так выглядит мусорный полигон нового типа или экотехнопарк, строительство которого завершилось в Износковском районе Калужской области. В год сюда планируется свозить порядка 1,8 миллионов тонн отходов. Часть мусора будет сортироваться и отправляться на переработку, а часть — захораниваться по современным технологиям, исключающим выделение фильтрата и свалочных газов.

Корреспонденты «Ридуса» побывали на месте и выяснили, как устроен калужский технопарк и какие перспективы он открывает перед жителями близлежащих сел.

Бой сортировочного барабана

Весь мусор, предназначенный для технопарка, пройдет тщательную сортировку. На территории полигона завершается строительство двух сортировочных комплексов. В будущем, вероятно, появится еще один. Оборудование для этих комплексов закупалось в развитых странах Европы. Есть, кстати, и отечественное оборудование. Так что идея импортозамещения отнюдь не чужда создавшей данный технопарк компании «Профземресурс».

Так выглядит комплекс по сортировке отходов. Александр Родионов/© Ridus

Приемное отделение комплекса по сортировке отходов. Александр Родионов/© Ridus

«Мусор сначала поступит в приемное отделение. Там устанавливается специальное оборудование, которое разрывает пакеты с отходами, затем мусор отправится на переработку. Сперва отбирается электронный лом, три вида стекла — коричневое, белое, зеленое, крупногабаритный мусор, нуждающейся в измельчении. Далее все это поступает в барабанный грохот. Это установка барабанного типа, предназначенная для отделения органической составляющей и полезных компонентов», — рассказал «Ридусу» руководитель проекта по монтажу оборудования Михаил Кузнецов.

Руководитель проекта по монтажу оборудования Михаил Кузнецов. Александр Родионов/© Ridus

Один сортировочный комплекс рассчитан на 500 тысяч тонн отходов в год. Для того, чтобы работать на полную мощность, каждый такой комплекс, по словам Кузнецова, должен принимать по мусоровозу в семь-десять минут.



На следующем этапе в технопарке построят завод по переработке вторичного сырья. «Сейчас мы изучаем иностранный опыт: что и как производится из вторичных ресурсов», — заявил гендиректор компании «Профземресурс» Олег Панкратов.

А к концу 2020 года руководство предприятия намерено еще запустить производство RDF-топлива. Это топливные брикеты, полученные из отходов. В странах Евросоюза их часто используют на электростанциях и заводах.



«Как раз в Калужской области завершится строительство новой очереди завода „Лафарж“, который использует такое топливо. Мощность этой линии по сжиганию топлива — 200 тысяч тонн в год. Возможно, нам удастся обеспечить все потребности данной линии. Таким образом, мы еще на 200 тысяч тонн в год снизим объемы неутилизируемых отходов», — говорит Панкратов.

Зачем технопарку пруд с рыбой

Количество вторичных материальных ресурсов составит 25−30% от всего объема поступающих в технопарк отходов, примерно столько же — органическая составляющая. В результате захоронению должно подлежать только 30−40% ТКО. Эту неутилизируемую фракцию поместят в специальные герметичные котлованы, защищенные тремя слоями геосинтетических материалов. Речь идет о бентонитовых матах, геосинтетической мембране и матах 3D, обеспечивающих распределение воздуха между слоями.

«Получается своего рода бассейн, — отметил Олег Панкратов. — Скапливающаяся в нем талая и дождевая вода будет отводиться с помощью дренажной системы на немецкие очистные сооружения Wehrle, а дальше — в пруд, где разводятся карпы. По поведению рыбы — по тому, как она себя чувствует — мы будем оценивать экологическое состояние очищенной воды. Но в первую очередь контроль за экологическим состоянием территории будет вестись с помощью сети мониторинговых скважин, предназначенных для наблюдения за химическим составом подземных грунтовых вод».

«Отходы складываются в котлованы следующим образом: слой неутилизируемых остатков после сортировки, слой грунта, потом снова слой неутилизируемых отходов. Все это будет прессоваться специальными катками-уплотнителями весом в 45 тонн. Они позволяют обеспечить такое уплотнение, что никаких воздушных полостей внутри не останется. В конце работы здесь будет просто засыпанное грунтом поле», — сказал гендиректор.



Хранить спрессованные отходы предполагается шесть-семь лет. Затем «Профземресурс» проведет рекультивацию территории: над зонами захоронения отходов установят фильтры для отвода и обезвреживания возможных газов и насыплют холм, покрытый геосинтетическими материалами. Поверх всего этого высадят газон, кустарники и деревья.



«Через десять-двенадцать лет это можно раскапывать, и там будет просто плотная порода, ничем не опасная», — заключил Олег Пангратов.



«Баламутит» лишь тот, кто не хочет работать

О том, что в Износковском районе построят технопарк, стало известно в прошлом году. Вначале многие местные жители были такому соседству не рады. Инвестор, конечно, пытался им объяснить, что экотехнопарк — предприятие безопасное, но ему, как водится, верили мало: говорит, дескать, красиво, а на деле — построит очередную вонючую свалку.

Казалось, Износковский район погрузится в гущу протестов. Однако инвестору удалось спасти ситуацию. Еще до старта каких-либо работ руководство «Профземресурса» провело множество встреч с населением. В ходе этих собраний специалисты терпеливо убеждали людей, что экотехнопарк — это не свалка в обычном понимании, а высокотехнологичный комплекс сортировки, переработки и захоронения отходов по самым передовым технологиям. Кроме того, представители компании пообещали сотни новых рабочих мест со средней зарплатой более чем 40 тысяч рублей. Для Износковского района такая зарплата считается весьма неплохой.

Ну, а когда технопарк был построен, и люди смогли всё увидеть воочию, градус протестных настроений снизился практически до ноля.

«В советское время у нас были колхозы, была работа, а когда колхозов не стало, многим приходилось зарабатывать себе на хлеб в других регионах, — поведала руководитель столовой для работников предприятия Екатерина (фамилию женщина попросила не упоминать — прим. ред.). — А с появлением технопарка появилась возможность работать неподалеку от дома. Да и зарплата хорошая. В общем, кто изъявил желание работать здесь, все трудоустроены. Главный критерий — отсутствие пристрастия к алкоголю».

Руководитель столовой для работников предприятия Екатерина. Александр Родионов/© Ridus

До этого у нас, кроме администрации, работы вообще не было. Даже больницу сейчас сокращают. Так что местные, кто действительно хочет работать, стремятся сюда. Никто больше не протестует. Только один товарищ воду баламутит. Он ни разу даже за вывоз мусора не заплатил, а сейчас наводит здесь панику. Люди работают, получают деньги, им жить лучше стало, а он воду мутит. При этом сам получает московскую пенсию. И всё время пишет на всех жалобы. Такое у него развлечение, — подчеркнула Екатерина.

Помимо хорошей зарплаты работники технопарка получают бесплатное трехразовое горячее питание. Также есть уютное общежитие для сотрудников из отдаленных поселений.

Ниже мы приводим историю еще одной работницы технопарка Елены Костенко. Она учится в техникуме маленького городка Кондрово. Раньше девушка подрабатывала на молокозаводе, но этой весной Елене пришлось оттуда уйти. По совету мамы она устроилась уборщицей в технопарк и ни капли об этом не пожалела.

Население окрестных сел надеется, что технопарк вдохнет в их малую родину новую жизнь: в последнее время, жалуются люди, молодежь из-за отсутствия работы стала массово разъезжаться по большим городам, в деревнях остаются одни пенсионеры, однако с появлением в Износковском районе высокотехнологичного полигона для ТКО многие юноши и девушки, возможно, вернутся в родные края.