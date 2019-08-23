Макрон: «Капитализм деградировал и сошел с ума»

Президент Франции Эмманюэль Макрон резко раскритиковал сложившуюся в мире систему международного сотрудничества, общепринятую модель демократического устройства государств и капиталистические отношения.

Выступая в Елисейском дворце на встрече с бизнесменами, Макрон предложил начать обсуждение вопроса о реформе мировой системы отношений на саммите «Большой семерки», который пройдет 24−26 августа в городе Биарриц, а также после него.



«Я считаю необходимым вслед за саммитом G7 продолжить выдвигать на французском и европейском уровнях, а также на уровне международных коалиций инициативу по пересмотру нашей международной системы», — цитирует французского лидера ТАСС.



Макрон подчеркнул, что «та модель, которую предстоит разработать, отнюдь не будет означать прекращения действия системы рыночной экономики».

«Однако нельзя не признать, что эта модель заржавела в результате того, что деградировала сама система демократии. А также потому, что сам капитализм деградировал и сошел с ума — так как мы сами же порождаем те проявления неравенства, урегулировать которые мы затем не в состоянии», — добавил президент Франции.

В последние месяцы Эммануэль Макрон развил бурную внешнеполитическую деятельность. В апреле он заявил о необходимости пересмотра Шенгенского соглашения и сокращения списка стран, входящих в Шенгенскую зону, по принципу их участия в распределении прибывающих в Европу мигрантов.

Затем президент принял активное участие в конференции по вопросу развития ситуации на Западных Балканах, саммите глав государств и правительств Евросоюза, саммите по борьбе с терроризмом в интернете, экстренном саммите ЕС в Брюсселе по определению ключевых постов сообщества, принял во Франции более десяти глав государств, включая Владимира Зеленского и Владимира Путина, сам посетил Японию и встречу лидеров стран Группы двадцати (G20), провел мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии и Средиземноморский саммит в Марселе.

Одним из самых громких событий стали телефонные переговоры Макрона с Дональдом Трампом в середине августа, по итогам которых французский лидер положительно отозвался о перспективах возвращения России к переговорам с «Большой семеркой». Это вызвало большой резонанс в Евросоюзе, России и на Украине, однако позже Макрон выступил с разъяснением свой позиции, назвав «стратегической ошибкой» возвращение России «без каких-либо условий», а в качестве примера таких условий назвал «урегулирование кризиса на Украине на основе минских соглашений».

