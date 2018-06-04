Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенского соглашения и сокращения списка стран, входящих в Шенгенскую зону, по принципу их участия в распределении прибывающих в Европу мигрантов.

«Можно сделать так, чтобы в нее входило меньше государств», — цитирует Макрона «Интерфакс».



Укорив соседей по Евросоюзу за недостаточное гостеприимство, президент Франции раскритиковал государства-члены Шенгенской зоны, которые «не хотят обеспечивать общие границы». «Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», — сказал Макрон.

Обсуждение реформы Шенгенского соглашения идет не первый год и связано, главным образом, с конфликтами вокруг перераспределения потока мигрантов из Африки, Азии и стран Ближнего Востока по европейским государствам — некоторые из них, как Германия и Франция, принимают миллионы приезжих, тогда как некоторые, например Венгрия, вообще отказывают им во въезде.

Напомним, Шенгенская зона включает в себя европейские государства, между которыми не осуществляется пограничный контроль. Шенгенские правила состоят из основного соглашения, подписанного представителями Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, ФРГ и Франции в люксембургском замке Шенген в 1985 году, а также Конвенции 1990 года, к которой в течение пяти лет присоединились Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия и Швеция.

После саммита стран Евросоюза в Тампере был принят ряд дополняющих эти договоры документов. В 2001 году в Шенгенскую зону вошли страны Северного паспортного союза — Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия. В настоящее время Шенгенское пространство расширилось до 26 государств, а еще четыре страны — Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия — подали заявки на вступление.