Кошка посчитала деньги, и люди захотели её себе в бухгалтеры
- 23 августа 2019, 21:25
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Думаете, коты могут только спать, есть и хватать людей за ноги, когда они проходят мимо? Как бы не так! В интернете нашли талантливую кошку-бухгалтера, которая как будто пересчитывает деньги в счётной машинке. Серый пушистый зверь со знанием дела трогает купюры лапой и следит, чтобы все они прошли через устройство.
— Это уже 50. 60. 70. 80. 88, если мои подсчёты верны. Китти бухгалтер.
'That's 50. 60. 70. 80. 88 if my catculations is correct' - Kitty accountant.
Ролик с кошкой, которая ценит деньги, стал популярным на портале Imgur и собрал там 155 тысяч лайков, а также засветился на Reddit и получил там свою порцию забавных комментариев от зрителей.
ОМГ, можно мне эту кошку в бухгалтеры?!
Давно известно, что котята — это лучшие отмывальщики денег в бизнесе. После их лапок любые грязные лапки становятся чистыми)
Каждый котенок — это тигр внутри. Но некоторые в душе бухгалтера))
Да, дела с кошачьей мятой идут неплохо.
Этот кот видел больше денег, чем я когда-либо.
Я хочу эту кошку и эти 12 тысяч долларов. Ну, пожаааалуйста!
В поле зрения интернет-сообщества частенько попадают коты-воришки. «Ридус» писал, как одна кошечка перетаскала одежду у всех соседей, и всё ради хозяина, чтобы сделать ему приятное.
Также мы рассказывали, как пушистый вор украл деньги у хозяина и отказался их отдавать. А после покушения на пачку банкнот жадина ещё и пересчитал их.
Другой кот пошёл ещё дальше и притащил домой пакет с деньгами, чем шокировал всех обитателей дома.
А ещё один хвостатый клептоман приволок домой чужие трусы и чуть не довёл до развода семейную пару. Хорошо, что они не стали горячиться и поймали усатого с поличным.
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