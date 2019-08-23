найти ×
   
  • USD -0.02
    65.60
  • EUR -0.21
    72.62
СохранитьСохранено0
×

00284

Кошка посчитала деньги, и люди захотели её себе в бухгалтеры

Small dd3dc5f883
  • , журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Думаете, коты могут только спать, есть и хватать людей за ноги, когда они проходят мимо? Как бы не так! В интернете нашли талантливую кошку-бухгалтера, которая как будто пересчитывает деньги в счётной машинке. Серый пушистый зверь со знанием дела трогает купюры лапой и следит, чтобы все они прошли через устройство.

— Это уже 50. 60. 70. 80. 88, если мои подсчёты верны. Китти бухгалтер.
'That's 50. 60. 70. 80. 88 if my catculations is correct' - Kitty accountant.

Ролик с кошкой, которая ценит деньги, стал популярным на портале Imgur и собрал там 155 тысяч лайков, а также засветился на Reddit и получил там свою порцию забавных комментариев от зрителей.

ОМГ, можно мне эту кошку в бухгалтеры?!
Давно известно, что котята — это лучшие отмывальщики денег в бизнесе. После их лапок любые грязные лапки становятся чистыми)
Каждый котенок — это тигр внутри. Но некоторые в душе бухгалтера))
Да, дела с кошачьей мятой идут неплохо.
Этот кот видел больше денег, чем я когда-либо.
Я хочу эту кошку и эти 12 тысяч долларов. Ну, пожаааалуйста!

В поле зрения интернет-сообщества частенько попадают коты-воришки. «Ридус» писал, как одна кошечка перетаскала одежду у всех соседей, и всё ради хозяина, чтобы сделать ему приятное.

Также мы рассказывали, как пушистый вор украл деньги у хозяина и отказался их отдавать. А после покушения на пачку банкнот жадина ещё и пересчитал их.

Другой кот пошёл ещё дальше и притащил домой пакет с деньгами, чем шокировал всех обитателей дома.

А ещё один хвостатый клептоман приволок домой чужие трусы и чуть не довёл до развода семейную пару. Хорошо, что они не стали горячиться и поймали усатого с поличным.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
-204144читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
0015162читать позжечитаю позже

главное


Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.

18048088читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи19 августа

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

32020098читать позжечитаю позже