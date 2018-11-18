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Кот своровал у хозяина деньги и отказался их отдавать

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  • 20 мая 2019, 16:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Хозяин одного наглого, но очень симпатичного кота Арун Чандру (Arun Chandru) снял на видео, как его питомец украл у него пачку денег и охраняет её, стукая лапой всех, кто пытается забрать у него банкноты. Владелец раз за разом протягивает руку к пушистому воришке, но тот кусает его за пальцы, защищая добычу. В конце концов мужчине удаётся выхватить у кота пару банкнот. После чего мы видим на кадрах, как жадный котейка как будто считает купюры.

Мой кот пересчитывает деньги с таким видом, словно его обокрали! И пытается понять, насколько велик убыток, — смеётся хозяин, который признаётся, что обожает своего хвостатого наглеца и готов часами играть с ним.

В поле зрения интернет-сообщества частенько попадают коты-воришки.

Мы уже писали, как одна кошечка перетаскала одежду у всех соседей, и всё ради хозяина, чтобы сделать ему приятное.

Другой кот пошёл ещё дальше и притащил домой пакет с деньгами, чем шокировал всех обитателей дома.

А ещё один хвостатый клептоман приволок домой чужие трусы и чуть не довёл до развода семейную пару. Хорошо, что они не стали горячиться и поймали усатого с поличным.

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